Чтобы с первой попытки подобрать мебель для кафе и ресторанов, нужно сразу обращаться в специализированные интернет-магазины, а не пытаться найти варианты на обычных мебельных торговых площадках. К столам, стульям и
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Чтобы с первой попытки подобрать мебель для кафе и ресторанов, нужно сразу обращаться в специализированные интернет-магазины, а не пытаться найти варианты на обычных мебельных торговых площадках. К столам, стульям и другим изделиям для предприятий общественного питания предъявляются особые требования по качеству и надежности, по функциональности и другим критериям. Именно о них пойдет речь ниже.

Прежде чем купить мебель для кафе и ресторанов, необходимо определиться со стилевым решением заведения. Обстановка зала должна в обязательном порядке подчиняться единой концепции, что обеспечит не только комфорт для посетителей, но и полную гармонию и уют. Добиться этого можно разработкой дизайн-проекта, который включает в себя мебель и схему ее расстановки в соответствии с особенностями помещения.

Материалы мебели для ресторана или кафе

Немаловажное значение имеют также материалы, от которых зависит не только надежность и долговечность, но и эстетичность мебели. Современный рынок предлагает на выбор несколько вариантов:

  • небольшое кафе быстрого питания или летнюю веранду вполне можно оснастить столами и стульями из пластика либо ротанга. Первый вариант сложно назвать долговечным и прочным, но он все же имеет неоспоримое преимущество – возможность выбора любого цветового решения. Ротанг отлично подходит для летних площадок, так как хорошо переносит любые воздействия извне;
  • натуральное дерево в качестве материала для изготовления мебели подходит для любых заведений, начиная с кафе или суши-баров и заканчивая солидными ресторанами;
  • неплохой выбор – это стулья и столы на металлическом каркасе, выделяющимся высокой прочностью.

Популярностью пользуются мягкие стулья и диваны с обивкой из тканей, устойчивых к износу и быстрому загрязнению. К ним относятся, к примеру, жаккард и гобелен. Как вариант, можно выбрать натуральную либо искусственную кожу, но второй вариант менее долговечен.

Выбор в пользу коммерческой мебели

Достаточно распространенная ошибка многих неопытных владельцев ресторанов и кафе – это попытка сэкономить на приобретении мебели для дома. Она вполне может заменить коммерческие изделия, но ненадолго.

Для изготовления последних используются наиболее прочные породы дерева и антикоррозийные пропитки, устойчивые к износу материалы обивки и наполнителя. Также столы, стулья, мягкие диваны имеют такую конструкцию, которая позволяет выдерживать любые нагрузки без неожиданных поломок.

Одним из условий приобретения качественной, надежной, эстетичной и отвечающей стилю оформления мебели для ресторанов, баров, кафе, является обращение к профессионалам, знающим все критерии выбора и готовым в любой момент оказать квалифицированную помощь, рассказать об особенностях того или иного изделия, реально оценить его долговечность, а также предоставить гарантию. Кроме того, сотрудничество со специализированными маркетплейсами дает возможность рассчитывать на скидки при покупке продукции мелким или крупным оптом, на выгодные акции для постоянных клиентов.

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