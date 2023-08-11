Истребители МиГ-31К российских ВКС 11 августа нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по тоннелю в Закарпатской области. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что официальной информации по этой атаке пока нет, но украинские ресурсы называют целью ракет именно тоннель. Если это действительно так, новость очень позитивная, так как удар по данному объекту позволит перекрыть один из каналов поставок вооружения НАТО.

Матвийчук объяснил, почему это не было сделано раньше. По его словам, ВС РФ не хотели атаковать тоннель, так как он связывает Западную Украину с остальной частью страны и используется для пассажирских перевозок. Однако Киев все чаще задействовал его для получения вооружения от стран НАТО, что сделало объект легитимной целью для российских ракет.