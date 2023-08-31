Беспилотные аппараты, которые атаковали Псков, могли быть запущены с корабля из акватории Балтийского моря. Такую неожиданную, но вполне логичную версию озвучил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он заявил, что пуск дронов с корабля или яхты, находящихся в нейтральных водах, исключает возможность предъявить кому-либо претензии. Кроме того, отследить подобную атаку практически не представляется возможным.

Матвийчук, слова которого приводит портал News.ru, отметил, что для удара по аэродрому Пскова использовались не украинские беспилотники. Также точно известно, что это были дроны самолетного типа.

На Украине открыто не признают атаку на Псков, однако президент Зеленский 31 августа заявил о поражении цели с расстояния в 700 километров.