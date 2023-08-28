Мать мальчика, на которого набросилась стая агрессивных собак на пляже в Махачкале, рассказала о самочувствии ребенка. В беседе с корреспондентом «Пятого канала» Зарема сообщила, что ребенок пережил шоковое состояние и плакал во сне от страха.

При этом состояние ребенка в целом врачи оценивают, как стабильное. На теле мальчика была обнаружена одна глубокая рана от укуса собаки, остальные – это царапины и ссадины. Во время общения матери с корреспондентом мальчик, весь измазанный зеленкой, спокойно играл в игры на телефоне в больничной палате.

По словам матери, ребенок отправился на прогулку вместе со своим отцом. Пока папа мальчика плавал в море, на ребенка набросилась стая агрессивных бездомных собак. Отцу понадобилось время, чтобы доплыть до береге и защитить сына от собак, поэтому мальчик сам укрылся в воде от агрессивных животных.

По словам Заремы, бездомные собаки часто нападают на людей на пляже в их районе. При этом местная администрация пообещала принять меры по отлову собак после случившегося инцидента.