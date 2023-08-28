Мать мальчика, на которого набросилась стая агрессивных собак на пляже в Махачкале, рассказала о самочувствии ребенка. В беседе с корреспондентом «Пятого канала» Зарема сообщила, что ребенок пережил шоковое состояние и
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мать мальчика, на которого набросилась стая агрессивных собак на пляже в Махачкале, рассказала о самочувствии ребенка. В беседе с корреспондентом «Пятого канала» Зарема сообщила, что ребенок пережил шоковое состояние и плакал во сне от страха.

При этом состояние ребенка в целом врачи оценивают, как стабильное. На теле мальчика была обнаружена одна глубокая рана от укуса собаки, остальные – это царапины и ссадины. Во время общения матери с корреспондентом мальчик, весь измазанный зеленкой, спокойно играл в игры на телефоне в больничной палате.

По словам матери, ребенок отправился на прогулку вместе со своим отцом. Пока папа мальчика плавал в море, на ребенка набросилась стая агрессивных бездомных собак. Отцу понадобилось время, чтобы доплыть до береге и защитить сына от собак, поэтому мальчик сам укрылся в воде от агрессивных животных.

По словам Заремы, бездомные собаки часто нападают на людей на пляже в их районе. При этом местная администрация пообещала принять меры по отлову собак после случившегося инцидента.

Вам может понравиться
В состав экспертной комиссии, которая отсматривает все новые фильмы перед выпуском их на экраны, необходимо более тщательно набирать людей, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал скандал с картиной

Депутат Госдумы Виталий Милонов привлекать священников к экспертной оценке новых фильмов

В состав экспертной комиссии, которая отсматривает все новые фильмы перед выпуском их на экраны, необходимо более тщательно набирать людей, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал скандал с картиной
Украина уже несколько дней подряд трубит о прорыве обороны ВС РФ в Работино на Запорожском направлении, однако эта информация не соответствует действительности. Прокомментировал ее военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил,

Минобороны России приготовило для Киева «работинский тактический мешок»

Украина уже несколько дней подряд трубит о прорыве обороны ВС РФ в Работино на Запорожском направлении, однако эта информация не соответствует действительности. Прокомментировал ее военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил,
Россияне продолжают разочаровываться в покинувшей страну Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой и считают, что она не вправе носить это народное звание. Поездка певицы на фестиваль «Рандеву» в Юрмале добавила масла

Забудут окончательно: сбежавшей из страны Примадонне Алле Пугачевой нашли замену

Россияне продолжают разочаровываться в покинувшей страну Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой и считают, что она не вправе носить это народное звание. Поездка певицы на фестиваль «Рандеву» в Юрмале добавила масла