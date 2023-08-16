Утром 16 августа на трассе «Сортавала» образовалась огромная автомобильная пробка, длина которой достигала шесть километров. Данная информация отобразилась на онлайн-сервисе «Яндекс. Карты». Причиной ограничения движения транспорта стала серьезная авария, произошедшая
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Утром 16 августа на трассе «Сортавала» образовалась огромная автомобильная пробка, длина которой достигала шесть километров. Данная информация отобразилась на онлайн-сервисе «Яндекс. Карты». Причиной ограничения движения транспорта стала серьезная авария, произошедшая утром. Отмечается, что движение автотранспорта было ограничено на двух полосах в сторону Санкт-Петербурга.

Как сообщили очевидцы, авария произошла около 7:40 утра 16 августа. Виновником аварии стал грузовик, у которого во время движения оторвалось колесо. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя легковыми автомобилями. К счастью, авария произошла без жертв. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Также ДТП произошло и на Московском шоссе. Движение ограничено на участке от Колпинского шоссе до 3-го Бадаевского проезда. Причиной огромного затора также стала авария.

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