На военном аэродроме «Шайковка» в Калужской области упал украинский беспилотник, оснащенный самодельным взрывным устройством. Тг-канал Mash уточнил, что произошло это в 8 часов утра 21 августа. Дрон был сбит российскими
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На военном аэродроме «Шайковка» в Калужской области упал украинский беспилотник, оснащенный самодельным взрывным устройством. Тг-канал Mash уточнил, что произошло это в 8 часов утра 21 августа.

Дрон был сбит российскими военными, которые своевременно обнаружили его и не дали достичь цели. До аэродрома беспилотник все-таки дотянул, но разрушений и пострадавших нет.

Военный объект пытался атаковать гражданский беспилотник. Его немного модернизировали, помимо взрывного устройства установив аккумулятор с длительной автономной работой. При падении дрон взорвался, на месте его крушения начался пожар, однако он был ликвидирован сотрудниками аэродрома.

Напомним, утром 21 августа два беспилотника было сбито в Истринском и Одинцовском районах Московской области.

Вам может понравиться
Украинское контрнаступление привело к огромнейшим потерям для ВСУ. Причем контратака идет совсем не по плану западного руководства. Об этом заявил журналист издания  The Washington Post Ишан Тхарур. В своем материале

На Западе заявили, что контрнаступление ВСУ идет сложнее, чем ожидалось

Украинское контрнаступление привело к огромнейшим потерям для ВСУ. Причем контратака идет совсем не по плану западного руководства. Об этом заявил журналист издания  The Washington Post Ишан Тхарур. В своем материале
Украинские ВС проводят психологические атаки, не давая российским военным возможности отдыхать. Об этом рассказал порталу Ura.ru военнослужащий из Кургана с позывным «Блогер». Он пояснил, что его подразделение в ходе боев

Боец из Кургана с позывным Блогер рассказал о психологических атаках ВСУ

Украинские ВС проводят психологические атаки, не давая российским военным возможности отдыхать. Об этом рассказал порталу Ura.ru военнослужащий из Кургана с позывным «Блогер». Он пояснил, что его подразделение в ходе боев
На саммите в Саудовской Аравии, который был посвящен украинской «формуле мира», не было найдено адекватное решение. Фактически это мероприятие оказалось совершенно бесполезным, пишет издание Fatto Quotidiano. Автор публикации Елена Базиле

Fatto Quotidiano: Саммит в Джидде по Украине стал нелепой театральной постановкой НАТО

На саммите в Саудовской Аравии, который был посвящен украинской «формуле мира», не было найдено адекватное решение. Фактически это мероприятие оказалось совершенно бесполезным, пишет издание Fatto Quotidiano. Автор публикации Елена Базиле