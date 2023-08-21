На военном аэродроме «Шайковка» в Калужской области упал украинский беспилотник, оснащенный самодельным взрывным устройством. Тг-канал Mash уточнил, что произошло это в 8 часов утра 21 августа.

Дрон был сбит российскими военными, которые своевременно обнаружили его и не дали достичь цели. До аэродрома беспилотник все-таки дотянул, но разрушений и пострадавших нет.

Военный объект пытался атаковать гражданский беспилотник. Его немного модернизировали, помимо взрывного устройства установив аккумулятор с длительной автономной работой. При падении дрон взорвался, на месте его крушения начался пожар, однако он был ликвидирован сотрудниками аэродрома.

Напомним, утром 21 августа два беспилотника было сбито в Истринском и Одинцовском районах Московской области.