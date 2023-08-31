Компания «Газпром межрегионгаз» подала иск в суд на певицу Аллу Пугачеву из-за задолженности, рассказал тг-канал Mash.

Звезда российской эстрады, в начале специальной военной операции выехавшая в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) и детьми, не заплатила 15 536 рублей за транспортировку газа в мае и июне. Газовщики после некоторого ожидания решили истребовать эти деньги через суд.

Рассмотрение дела в суде запланировано на ближайшее время.

Кроме того, тг-канал выяснил, что в собственности Примадонны в московском поселении «Первомайское» в ДСК «Творчество» имеется земельный участок площадью 1200 квадратных метров. Подробностей по нему пока нет.