Российская армия нанесла удар по заранее обнаруженному разведкой штабу ВСУ под Красным Лиманом, в результате чего было ликвидировано трое вражеских офицеров. Еще пятеро получили ранения разной степени тяжести, рассказал агентству
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская армия нанесла удар по заранее обнаруженному разведкой штабу ВСУ под Красным Лиманом, в результате чего было ликвидировано трое вражеских офицеров. Еще пятеро получили ранения разной степени тяжести, рассказал агентству РИАН военный эксперт Андрей Марочко.

Он пояснил, что ВС РФ ведут планомерную работу по выявлению и уничтожению штабов ВС Украины в зоне проведения специальной военной операции. Упомянутый выше эпизод – лишь часть этой работы. Огневой налет позволил ликвидировать украинских командиров и полностью уничтожить пункт управления войсками.

За минувшие сутки на Краснолиманском направлении было отражено две атаки противника, в ходе боев ВСУ потеряли до 60 боевиков. Одну из попыток перейти в наступление пресекли у населенного пункта Ямполовка, другую – у села Червоная Диброва на территории Луганской народной республики.

Вам может понравиться
Прямо сейчас продолжаются бои в селе Работино, где украинские боевики всеми силами пытаются взять под контроль центр населенного пункта. Военные корреспонденты сообщают, что противник наступает крупными силами, он одну за

Военкоры: на Запорожском направлении ВСУ безуспешно штурмуют центр села Работино

Прямо сейчас продолжаются бои в селе Работино, где украинские боевики всеми силами пытаются взять под контроль центр населенного пункта. Военные корреспонденты сообщают, что противник наступает крупными силами, он одну за
Издание «Московский комсомолец» опубликовало рассказ одного из очевидцев крушения бизнес-джета Евгения Пригожина в Тверской области. Из него следует, что самолет мог взорваться прямо в полете. Свидетель сообщил, что сперва послышался

МК: Самолет Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина мог взорваться в воздухе

Издание «Московский комсомолец» опубликовало рассказ одного из очевидцев крушения бизнес-джета Евгения Пригожина в Тверской области. Из него следует, что самолет мог взорваться прямо в полете. Свидетель сообщил, что сперва послышался
Во время прощальной церемонии с народным артистом России Игорем Ясуловичем актриса Лия Ахеджакова задала риторический вопрос, в котором поинтересовалась, сумели ли ученики артиста перенять у него не только опыт, но

Малышев ответил на риторический вопрос Ахиджаковой, заданный во время прощания с Ясуловичем

Во время прощальной церемонии с народным артистом России Игорем Ясуловичем актриса Лия Ахеджакова задала риторический вопрос, в котором поинтересовалась, сумели ли ученики артиста перенять у него не только опыт, но