Российская армия нанесла удар по заранее обнаруженному разведкой штабу ВСУ под Красным Лиманом, в результате чего было ликвидировано трое вражеских офицеров. Еще пятеро получили ранения разной степени тяжести, рассказал агентству РИАН военный эксперт Андрей Марочко.

Он пояснил, что ВС РФ ведут планомерную работу по выявлению и уничтожению штабов ВС Украины в зоне проведения специальной военной операции. Упомянутый выше эпизод – лишь часть этой работы. Огневой налет позволил ликвидировать украинских командиров и полностью уничтожить пункт управления войсками.

За минувшие сутки на Краснолиманском направлении было отражено две атаки противника, в ходе боев ВСУ потеряли до 60 боевиков. Одну из попыток перейти в наступление пресекли у населенного пункта Ямполовка, другую – у села Червоная Диброва на территории Луганской народной республики.