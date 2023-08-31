Удары ВСУ по гражданским объектам на территории России в очередной раз доказали террористическую сущность киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова. Также она заявила, что Киев не
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Удары ВСУ по гражданским объектам на территории России в очередной раз доказали террористическую сущность киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Также она заявила, что Киев не смог бы проводить подобные атаки без получения разведывательной информации со спутников НАТО. Запад помогает Киеву обстреливать Россию, а также поставляет запрещенные кассетные боеприпасы, которыми ВСУ бьют по мирным городам ДНР и ЛНР.

Захарова отметила, что все военные преступления украинской армии тщательно фиксируются. Нападение на Псков и целый ряд других городов в центральной части России не останутся без ответа.

Налет украинских БПЛА на аэропорт Пскова произошел 30 августа. По имеющейся на данный момент информации, погибших в результате атаки нет, масштаб разрушений пока выясняется.

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