Еще один сбитый украинский беспилотник рухнул неподалеку от дома Маргариты Симоньян. Об этом рассказала сама главный редактор RT. Она пожаловалась, что дроны падают довольно громко, поэтому в четыре часа утра
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Еще один сбитый украинский беспилотник рухнул неподалеку от дома Маргариты Симоньян. Об этом рассказала сама главный редактор RT.

Она пожаловалась, что дроны падают довольно громко, поэтому в четыре часа утра приходится просыпаться, только успев хорошо уснуть.

По мнению Симоньян, Украина, которая запускает свои беспилотники в Москву и Подмосковье, надеется спровоцировать панику среди населения и устроить «большой показательный ужас». Однако ничего подобного не происходит.

«Так не будет», – цитирует главреда RT агентство РИА Новости.

Симоньян отметила, что Киев вдохновился примером террористов, атаковавших башни-близнецы в Нью-Йорке. Однако в России живут совсем другие люди, которые отличаются от запуганных тогда американцев. И Украине желательно давно это знать.

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