Еще один сбитый украинский беспилотник рухнул неподалеку от дома Маргариты Симоньян. Об этом рассказала сама главный редактор RT.
Она пожаловалась, что дроны падают довольно громко, поэтому в четыре часа утра приходится просыпаться, только успев хорошо уснуть.
По мнению Симоньян, Украина, которая запускает свои беспилотники в Москву и Подмосковье, надеется спровоцировать панику среди населения и устроить «большой показательный ужас». Однако ничего подобного не происходит.
«Так не будет», – цитирует главреда RT агентство РИА Новости.
Симоньян отметила, что Киев вдохновился примером террористов, атаковавших башни-близнецы в Нью-Йорке. Однако в России живут совсем другие люди, которые отличаются от запуганных тогда американцев. И Украине желательно давно это знать.