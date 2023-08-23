Во время прощальной церемонии с народным артистом России Игорем Ясуловичем актриса Лия Ахеджакова задала риторический вопрос, в котором поинтересовалась, сумели ли ученики артиста перенять у него не только опыт, но благородство и полное отсутствие зависти и соперничества.

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимир Малышев решил ответить на вопрос российской актрисы. «Отвечаю от имени выпускников ВГИКа и ГИТИСа: смогли. Он останется с нами. Его дух поможет воспитывать», – заявил Малышев.

Напомним, что российский и советский актер, народный артист России Игорь Ясулович скончался 19 августа. Актеру был 81 год. Ясулович проработал в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) 30 лет. Именно здесь была организована церемония прощания с артистом.

Игоря Ясуловича российский зритель знает по таким культовым советским фильмам, как «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Гардемарины, вперёд!».