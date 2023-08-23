Во время прощальной церемонии с народным артистом России Игорем Ясуловичем актриса Лия Ахеджакова задала риторический вопрос, в котором поинтересовалась, сумели ли ученики артиста перенять у него не только опыт, но
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время прощальной церемонии с народным артистом России Игорем Ясуловичем актриса Лия Ахеджакова задала риторический вопрос, в котором поинтересовалась, сумели ли ученики артиста перенять у него не только опыт, но благородство и полное отсутствие зависти и соперничества.

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимир Малышев решил ответить на вопрос российской актрисы. «Отвечаю от имени выпускников ВГИКа и ГИТИСа: смогли. Он останется с нами. Его дух поможет воспитывать», – заявил Малышев.

Напомним, что российский и советский актер, народный артист России Игорь Ясулович скончался 19 августа. Актеру был 81 год. Ясулович проработал в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) 30 лет. Именно здесь была организована церемония прощания с артистом.

Игоря Ясуловича российский зритель знает по таким культовым советским фильмам, как «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Гардемарины, вперёд!».

Вам может понравиться
В Лондоне движение против конфликта на Украине расцветает сильнее, чем на самой украинской территории. И это странно, так как Великобритания давно привыкла вести так называемые прокси-войны, пытаясь наносить удары по

Мир, «Азов», Хиросима: в Лондоне прошел митинг против поставок на Украину оружия

В Лондоне движение против конфликта на Украине расцветает сильнее, чем на самой украинской территории. И это странно, так как Великобритания давно привыкла вести так называемые прокси-войны, пытаясь наносить удары по
Украинское контрнаступление привело к огромнейшим потерям для ВСУ. Причем контратака идет совсем не по плану западного руководства. Об этом заявил журналист издания  The Washington Post Ишан Тхарур. В своем материале

На Западе заявили, что контрнаступление ВСУ идет сложнее, чем ожидалось

Украинское контрнаступление привело к огромнейшим потерям для ВСУ. Причем контратака идет совсем не по плану западного руководства. Об этом заявил журналист издания  The Washington Post Ишан Тхарур. В своем материале
Двоих украинцев из-за слишком агрессивного поведения выгнали из польского хостела. Они «сделали выводы» и в пьяном виде разгромили «негостеприимное» заведение. Произошло это в Гданьске. Пресс-секретарь полиции Мариуш Хржановский рассказал, что

WNP: изгнанные из хостела в Гданьске украинцы устроили погром

Двоих украинцев из-за слишком агрессивного поведения выгнали из польского хостела. Они «сделали выводы» и в пьяном виде разгромили «негостеприимное» заведение. Произошло это в Гданьске. Пресс-секретарь полиции Мариуш Хржановский рассказал, что