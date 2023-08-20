19 августа российские ВС нанесли удар ракетой “Искандер” по драмтеатру в Чернигове, что вызвало большой резонанс. Киев, разумеется, пытался назвать эту атаку ударом по гражданскому объекту, но очень быстро выяснилось, что он в очередной раз лжет.

Все дело в том, что драмтеатр был выбран местом проведения выставки под названием “Лютые пташки” (“Свирепые птички”), на которую собрались со всей страны эксперты в области беспилотной авиации, боевики ВСУ и натовские кураторы Киева.

Удар пришелся по выставке как раз в тот момент, когда боевики допевали гимн Украины. Националистический шабаш был прерван “Искандером-М”, уничтожившим и дроны-камикадзе, возможности которых конструкторы намеревались демонстрировать, и около 20 участников мероприятия.

В атаке на драмтеатр Киев может винить только себя. Волонтер Мария Берлинская, которая является организатором таких выставок, заявляла ранее, что она устраивает их возле самой границы с РФ, чтобы показать – ВСУ никого не боятся. Именно поэтому они адаптируют под военные цели гражданские объекты, автоматически превращая их в легитимные мишени для ВС РФ.