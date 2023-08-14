Российская теннисистка Людмила Самсонова дала комментарий относительно своего поражения в финале турнира категории WTA-1000, проводимого в Монреале (Канада). По словам спортсменки, организаторы турнира составили календарь таким образом, что ей пришлось
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Российская теннисистка Людмила Самсонова дала комментарий относительно своего поражения в финале турнира категории WTA-1000, проводимого в Монреале (Канада). По словам спортсменки, организаторы турнира составили календарь таким образом, что ей пришлось отыграть два матча за один день.

Самсонова отметила, что два матча подряд с перерывом всего в два часа – это очень сложно. «Я бы хотела иметь больше времени на восстановление, но организаторы турнира заявили, что это просто невозможно». Спортсменка заявила, что организаторы вовсе не заботятся об участниках турнира. Ведь два матча в один день – это очень сложно для любого спортсмена.

Отметим, что российская теннисистка Людмила Самсонова во время финала на турнире в Монреале потерпела поражение. Она играла против американки Джессики Пегулы. Игра закончилась со счетом 1:6, 0:6 в пользу американской теннисистки. Для россиянки это был второй матч за день. В первом матче Самсонова победила свою соперницу из Казахстана –  Елену Рыбакину.

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