Нидерландские ученые из Медицинского университета Гронингена выяснили, что у людей, имеющих психологические заболевания, есть проблемы в сексуальной сфере. Результаты исследования специалисты опубликовали в издании The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Специалисты выяснили, что среди пациентов, имеющих психические расстройства, встречаются проблемы с сексуальной дисфункцией. Ученые уверены, что употребление психотропных препаратов или же соматические заболевания способны негативно влиять на либидо человека. Однако ученые еще недостаточно изучили степень воздействия данных факторов на сексуальную сторону человека.

Авторами научной работы был проведен метаанализ данных 24 исследований, в которых принимало участие более тысячи пациентов. Испытуемые имели такие психологические проблемы, как депрессия, тревога, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), посттравматическое стрессовое расстройство, а также шизофрению.

В итоге специалисты выяснили, что взаимосвязь сексуальной дисфункции и психических расстройств составляла от 45% до 93% при депрессивных состояниях, от 33% до 75% при состоянии тревожности, при 25% до 81% при ОКР, и 25% при диагнозе «шизофрения».