Невероятный успех комедийной картины «Барби» начал новую волну так называемой «барбимании», которая началась в Соединенных Штатах с 60-х годов ХХ века и разошлась по всему миру. Создателем самой популярной куклы является Рут Хэндлер. Именно она создала куклу, у которой появилась масса поклонников, в том числе и подражателей.

Однако с ростом популярности американской куклы Барби появились куклы-конкуренты, которые заняли свою нишу среди кукол. Первыми, кто решил создать куклу-конкурента для Барби, стали британцы. Компания Pedigree Toys летом 1963 года представила куклу Синди. На протяжении многих лет компания отрицала, что их кукла является конкурентом Барби. Однако издание Times прозвало куклу Синди «Смелой британской анти-Барби».

Также мегапопулярными куклами стали Bratz, которые увидели свет в 2001 году. Их создателем является Картер Брайант. Bratz вышли сразу в четырех вариантах: белокожая Клоэ, латина Ясмин, азиатка Джейд и темнокожая Саша. Позже были добавлены также и другие персонажи. Куклы изображали девочек-подростков. Их отличительными чертами являлись большие головы и тонкие худые тела.