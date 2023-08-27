Споры о судьбе ЧВК «Вагнер» разрешил белорусский лидер Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь на вопрос журналистов ответил: “«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то
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Споры о судьбе ЧВК «Вагнер» разрешил белорусский лидер Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь на вопрос журналистов ответил: “«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не хотелось”.

По словам президента, после произошедшей трагедии с самолетом Пригожина под Тверью, по его личной просьбе глава КГБ Белоруссии связался с «музыкантами» для выяснения возможных проблем. Лукашенко подчеркнул, что Евгений Пригожин в Белоруссии выстроил систему, как и чем будут заниматься «вагнеровцы» в республике.

Многие эксперты уверены, что ЧВК «Вагнер» останется в Белоруссии и продолжит обучение белорусских военных. Другие же считают, что многие «вагнеровцы» вернутся в Россию, а некоторые решат заключить контракт для работы в Африке. Но все же, Лукашенко серьезно заинтересован в наличии на территории его страны наемных военных, которые при необходимости мгновенно выступят в защиту Белоруссии.

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