Белоруссия даст моментальный ответ на любую агрессию со стороны Прибалтики, Польши или Украины, заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент страны Александр Лукашенко.

Угрозой для Минска станут любые агрессивные действия в его сторону. При этом Беларусь не станет тянуть время, а сразу же ответит всеми доступными ей силами и средствами.

«Угроза может быть одна: агрессия против нашей страны. Если агрессия даже со стороны Украины, со стороны Польши, Литвы Латвии начнется, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть», – заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также пояснил, что по странам, проявившим агрессию, мгновенно будет нанесен удар, в результате которого они понесут неприемлемый для себя ущерб.

Также Лукашенко отметил, что хотя на территории Беларуси уже имеется тактическое ядерное оружие, оно не будет задействовано, если соседние государства не начнут вести себя слишком агрессивно.