Обозреватель чешского издания Lidovky Ян Махачек в своем материале написал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому с целью урегулирования конфликта придется пойти на территориальные уступки. Махачек отметил, что при достижении кульминации
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Обозреватель чешского издания Lidovky Ян Махачек в своем материале написал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому с целью урегулирования конфликта придется пойти на территориальные уступки.

Махачек отметил, что при достижении кульминации украинского контрнаступления, по всей вероятности, боевые действия могут быть заморожены по линии фронта. Автор считает, что в обмен на гарантии США, Украина может формально или неформально отказаться от четырех областей, которые Россия включила в свой состав.

Обозреватель уверен, что ситуацию на поле боя не смогут переломить даже новые поставки вооружения, включая истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. Колумнист отметил, что преимущество все равно будет за российскими воздушными силами и средствами противовоздушной обороны.

Махачек также отметил, что заморозка конфликта с РФ позволит Европе сформировать новую архитектуру безопасности и снизить напряжение с Россией.

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