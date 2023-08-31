Обозреватель чешского издания Lidovky Ян Махачек в своем материале написал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому с целью урегулирования конфликта придется пойти на территориальные уступки.

Махачек отметил, что при достижении кульминации украинского контрнаступления, по всей вероятности, боевые действия могут быть заморожены по линии фронта. Автор считает, что в обмен на гарантии США, Украина может формально или неформально отказаться от четырех областей, которые Россия включила в свой состав.

Обозреватель уверен, что ситуацию на поле боя не смогут переломить даже новые поставки вооружения, включая истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. Колумнист отметил, что преимущество все равно будет за российскими воздушными силами и средствами противовоздушной обороны.

Махачек также отметил, что заморозка конфликта с РФ позволит Европе сформировать новую архитектуру безопасности и снизить напряжение с Россией.