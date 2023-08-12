В Сети появилось видео полета украинского беспилотника над Москвой 11 августа. Очевидцы засняли летящий дрон, а затем работу по нему средств противовоздушной обороны. Они рассказывают, что в момент взрыва земля
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появилось видео полета украинского беспилотника над Москвой 11 августа. Очевидцы засняли летящий дрон, а затем работу по нему средств противовоздушной обороны.

Они рассказывают, что в момент взрыва земля ходила ходуном под ногами. Беспилотник рухнул в лесопарковую зону и застрял на одном из деревьев на спортплощадки. Также обломки упали на территории больницы у Карамышевской набережной и рядом с медицинским учреждением.

Атаку вражеского дрона прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», – сообщил он.

Летел над Москва-рекой: опубликовано видео полета и падения украинского беспилотника

Беспилотник летел на высоте не более 150 метров, причем постоянно держался русла реки. Однако ПВО все же обнаружила и уничтожила его, предотвратив террористическую атаку.

Вам может понравиться
Телефонные мошенники становятся все более изощренными в своих попытках обмана. Издание «Известия» рассказало, что сейчас они могут воровать аккаунты пользователей Сети, чтобы писать сообщения потенциальным жертвам от имени их друзей

Телефонные мошенники добавили нулевой этап обмана – сообщение от коллеги или друга

Телефонные мошенники становятся все более изощренными в своих попытках обмана. Издание «Известия» рассказало, что сейчас они могут воровать аккаунты пользователей Сети, чтобы писать сообщения потенциальным жертвам от имени их друзей
Российские ВС успешно справились с боевыми задачами по сдерживанию контрнаступления противника на Запорожском направлении. Сейчас они имеют все возможности для быстрого прорыва и перехода к наступательной операции, заявил врио губернатора

Балицкий: ВС РФ готовятся к возможному наступлению в Запорожье

Российские ВС успешно справились с боевыми задачами по сдерживанию контрнаступления противника на Запорожском направлении. Сейчас они имеют все возможности для быстрого прорыва и перехода к наступательной операции, заявил врио губернатора
Российские ВС выбрали неудачное для Киева время, чтобы атаковать Купянск в Харьковской области. Украинская армия штурмует оборонительные линии на юге, но не может делать этого в полную силу из-за нового

Der Spiegel: ВС России успешным походом на Купянск срывают контрнаступление ВСУ на юге

Российские ВС выбрали неудачное для Киева время, чтобы атаковать Купянск в Харьковской области. Украинская армия штурмует оборонительные линии на юге, но не может делать этого в полную силу из-за нового