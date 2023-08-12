Летел над Москва-рекой: опубликовано видео полета и падения украинского беспилотника

В Сети появилось видео полета украинского беспилотника над Москвой 11 августа. Очевидцы засняли летящий дрон, а затем работу по нему средств противовоздушной обороны.

Они рассказывают, что в момент взрыва земля ходила ходуном под ногами. Беспилотник рухнул в лесопарковую зону и застрял на одном из деревьев на спортплощадки. Также обломки упали на территории больницы у Карамышевской набережной и рядом с медицинским учреждением.

Атаку вражеского дрона прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», – сообщил он.

Беспилотник летел на высоте не более 150 метров, причем постоянно держался русла реки. Однако ПВО все же обнаружила и уничтожила его, предотвратив террористическую атаку.