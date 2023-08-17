Лесной пожар, охвативший Канарские острова в Испании, вышел из-под контроля, и его последствия оказались разрушительными. Президент Канарских островов Фернандо Клавихо объявил, что площадь, пострадавшая от огня, составляет не менее 1,8
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Лесной пожар, охвативший Канарские острова в Испании, вышел из-под контроля, и его последствия оказались разрушительными. Президент Канарских островов Фернандо Клавихо объявил, что площадь, пострадавшая от огня, составляет не менее 1,8 тысячи гектаров. Это заявление было сделано во время совместного брифинга с представителями спасательных служб островов.

Согласно информации регионального правительства, в связи с лесным пожаром на острове Тенерифе была начата эвакуация жителей нескольких деревень. На момент 18:00 часов местного времени (20:00 мск) горят примерно 1,6 тысячи гектаров, а также, возможно, еще около 200 гектаров на протяжении 22 километров. Информацию уточнил президент Клавихо.

Около 270 пожарных активно борются с огнем, чтобы сдержать его распространение и минимизировать ущерб для окружающей природы и населения.

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