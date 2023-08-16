В ночь на 15 августа российские ВС нанесли ракетные удары сразу по нескольким промышленным предприятиям на Украине. Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что на этих заводах осуществлялись ремонт и обслуживание западной боевой техники.

Он рассказал изданию «Известия», что Украина не производит вообще ничего. У нее нет возможности выпускать снаряды, ракеты, БТР и БМП, стволы для артиллерийских систем, даже требуемые для всего этого марки стали. Это ставит Киев в полную зависимость от Запада.

На предприятиях, которые подверглись ударам ВС РФ, скорее всего осуществлялся ремонт техники. Везти поврежденные боевые машины снова на Запад, чтобы починить и затем доставлять обратно – это непрактично, поэтому Киев наладил процесс ремонта на своих заводах.

Некоторые предприятия занимаются модификацией устаревших советских видов вооружения. К примеру, переделывают БПЛА «Стриж» или ракеты С-200 для атак на объекты в РФ. Но российские военные не дают возможности противнику сильно развернуться с производственными мощностями. Удары по промышленным объектам наносятся регулярно и успешно уничтожают цеха вместе с оборудованием и готовой продукцией.