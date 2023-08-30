Атака украинских беспилотников на псковский аэропорт стала полнейшей неожиданностью для России. Военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что это «нетипичный выбор цели» ВСУ, а целый ряд экспертов высказал предположение, что дроны прилетели из Прибалтики.

Военный эксперт Алексей Леонков не согласен с ними. Он отметил, что в распоряжении Киева уже имеются БПЛА, которые способны достать до расположенного неподалеку от границы с Эстонией Пскова.

Леонков уверен, что Киеву не удалось бы нанести столь точный удар без помощи Запада. Скорее всего, дроны наводились по данным натовских спутников. Это вполне логично, так как для Альянса являются весьма выгодными атаки ВСУ на военные объекты России у границ НАТО.

«Конечно, можно ткнуть пальцем и в Прибалтику. Но дело в том, что на западную сторону у нас развёрнута эшелонированная система ПВО. Поэтому все, что оттуда взлетает, мы бы заметили. Здесь же прилёт был с такого азимута, чтобы система ПВО, которая есть у каждого, особенно военного аэродрома, не смогла штатно сработать. То есть был эффект захода с внезапного направления», – пояснил Леонков в интервью «Московскому комсомольцу».

Также эксперт отметил, что задачей России является закрытие брешей в совершенно новом направлении. Но решить ее быстро вряд ли получится, так как требуется время на создание комплексов РЭБ и ПВО, способных бороться с дронами ВСУ.