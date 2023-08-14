Леонид Агутин, известный певец и член жюри шоу «Голос», рассказал, почему он не повернулся к SHAMAN во время слепых прослушиваний. Агутин подчеркнул, что SHAMAN обладает мощным голосом, но его музыкальное
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Леонид Агутин, известный певец и член жюри шоу «Голос», рассказал, почему он не повернулся к SHAMAN во время слепых прослушиваний.

Агутин подчеркнул, что SHAMAN обладает мощным голосом, но его музыкальное направление и стиль исполнения оказались очень прямыми. По словам певца, он не понимал, как бы он мог внести свой вклад в развитие артиста.

Музыкант отметил, что SHAMAN имеет выраженную «народную» направленность в пении, и подчеркнул, что такого рода артистов часто выбирала в свою команду Пелагея.

«Это не означает, что это что-то плохое. Просто у нас в команде Пелагея – народница», — пояснил Агутин.

По словам певца, каждый из наставников в шоу «Голос» стремился выбирать участников в свою команду, ориентируясь на их стиль пения. Так, например, Александр Градский отбирал исполнителей с академическим стилем, Пелагея предпочитала артистов с народными мотивами, а Агутин высоко ценил талантливых джазовых и соул-исполнителей.

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