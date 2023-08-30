Коллектив театра «Ленком» написал открытое письмо, ставшее ответом на отмену в Израиле постановки «Поминальная молитва» Марка Захарова и гастролей вообще.

В нем говорится, что спектакль гениального режиссера поставлен по произведениям Шолом-Алейхема – знаменитого израильского автора. Он остается актуальным и современным и мог стать важным культурным событием в Израиле.

Его действие проходит в «украинском местечке», в котором вместе живут евреи, русские и украинцы. Но дело даже не в этом, а в том, что постановка рассказывает о людях, способных искренне верить в хорошее и проявлять доброту в любых жизненных ситуациях, какими бы сложными они ни были.

«Ленком Марка Захарова» – театр с большой и уникальной историей. Он не намерен вступать в скандалы с «распоясавшейся шпаной», которая сделала все возможное для переноса гастролей. Угрозы с визгливым кликушеством и националистическим душком, которые во многих странах превратились в норму, задушили ожидания многих израильтян и воодушевление коллектива театра.

«Ленком» также принес извинения тем жителям Израиля, которые мгновенно раскупили большую часть билетов на «Поминальную молитву» и с нетерпением ожидали постановку.

Также в театре отметили, что данная ситуация в очередной раз показала не слишком приглядный вид «защитников Украины», которые так любят свою страну, что сидят на шее у чужой. Они уехали в Израиль и издалека строят из себя патриотов.