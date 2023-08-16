Российские радиостанции внесли Лайму Вайкуле в черные списки, поэтому сейчас услышать ее композиции просто невозможно. Это ударит по карману самой прибалтийской певицы, так как за каждую песню на радио ей
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Российские радиостанции внесли Лайму Вайкуле в черные списки, поэтому сейчас услышать ее композиции просто невозможно. Это ударит по карману самой прибалтийской певицы, так как за каждую песню на радио ей полагались авторские отчисления.

Причиной стал фестиваль «Рандеву» в Юрмале, на котором Вайкуле слишком уж активно продвигала свои антироссийские взгляды. Мало того, она пригласила на это мероприятие, которое, впрочем, не вызвало особого интереса у зрителей, украинских исполнителей и пообещала часть заработанных средств отдать ВСУ.

Подобные действия Вайкуле и ее антироссийские заявления, заигрывания с иноагентами не остались незамеченными. Лайму внесли в черный список радиостанций РФ и теперь ее песни не будут попадать в ротацию. Портал TVcenter.ru отмечает, что пора бы певице прекратить зарабатывать на обстановке в России и на Украине, а заняться поисками новых источников дохода.

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