Запад отправил на Украину военную помощь на 160 миллиардов долларов. При этом 113 млрд – это вклад Соединенных Штатов, сообщил в интервью порталу «Международная жизнь» руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что с каждого домовладения в США на помощь Украине выделено по 900 долларов. Кроме того, налогоплательщики заплатили еще по 300 долларов на обслуживание внешнего долга Соединенных Штатов.

Несмотря на столь крупные расходы, которые для многих американцев являются непосильными, Вашингтон и Брюссель позволяют обещать «помогать ВСУ до победы». То есть, до последнего украинца. Но Соединенные Штаты уже «помогали» Афганистану и все прекрасно помнят, чем это закончилось. Украина же сейчас находится в полной зависимости от США и НАТО, а также от поставок оружия, техники и боеприпасов.