В новом сезоне телешоу «Давай поженимся», которое вышло на экраны впервые после 24 февраля прошлого года, вместо астролога Василисы Володиной участвует искусственный интеллект. Он прогнозирует совместимость пар, а также помогает неизменным ведущим – Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой.

Поклонников программы заинтересовало неожиданное исчезновение Володиной, поэтому они стали интересоваться причинами ее ухода в социальных сетях. На многочисленные вопросы ответила Гузеева, причем сделала это довольно резко.

Она заявила, что астролог «променяла жизнь на кошелек», участие в шоу ее больше не интересует, так как не хватает времени на зарабатывание денег основной своей деятельностью.

31 августа Гузеева внезапно вышла в эфир и сообщила подписчикам в социальных сетях, что находится в Берлине. Она показала на видео дома, выстроенные в европейском стиле, но не стала говорить, когда намерена вернуться.