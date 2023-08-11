Пророссийская позиция на международной арене и “недружественные действия” Израиля – причины, по которым Украина может отменить с ним безвизовый режим. Об этом сообщает Kyiv Post – передаёт РИА “Новости”. По
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Пророссийская позиция на международной арене и “недружественные действия” Израиля – причины, по которым Украина может отменить с ним безвизовый режим. Об этом сообщает Kyiv Post – передаёт РИА “Новости”.

По данным СМИ, за решение об отмене безвизового режима выступает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Там подчёркивают, что “недружественные действия” Израиль совершает “систематически”. Кроме этого, израильские власти отказываются поставлять ВСУ вооружение – это ещё одна причина для отмены безвизового режима.

В материале Kyiv Post указывается, что на Украине предлагают также исключить Израиль из встреч, которые проводят союзники Киева для корректировки оказания ему военной помощи. Источники издания уверяют: украинские военные полагают, что это поможет не допустить утечки информации.

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