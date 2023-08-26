Запад очень медленно поставляет на Украину боеприпасы к системам ПВО, а советские зенитные ракеты вот-вот закончатся. Как только это произойдет, характер конфликта резко изменится не в сторону ВСУ, пишет украинское издание Kyiv Post.

«Спецоперация изменит свой характер и обострится в тот момент, когда Украина окончательно утратит свою противовоздушную оборону», – уверены авторы публикации.

Массированные ракетные атаки ВС РФ и сейчас создают Киеву огромное множество проблем. Крылатые ракеты и дроны-камикадзе уничтожают места сосредоточения резервного личного состава, склады с боеприпасами, технику и вооружение, а также логистические пути. ПВО еще как-то прикрывает энергетическую и транспортную инфраструктуру, однако после ее истощения все это окажется под ударом, а Россия получит неоспоримое превосходство.