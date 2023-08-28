Попытка ракетного удара по Крыму, которую предприняли ВС Украины, является военным преступлением. Киев в очередной раз продемонстрировал, что готов организовывать теракты, чтобы и дальше испытывать терпение России, заявил крымский парламентарий
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Попытка ракетного удара по Крыму, которую предприняли ВС Украины, является военным преступлением. Киев в очередной раз продемонстрировал, что готов организовывать теракты, чтобы и дальше испытывать терпение России, заявил крымский парламентарий Юрий Гемпель.

Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители киевского режима будут нести ответственность за подобные террористические атаки. Мало того, Москва оставляет за собой право на ответные удары.

«Они вынуждают нас на более жесткие ответы, которые приведут к прекращению существования государства Украина», – цитирует депутата РИА Новости.

28 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Крымскому полуострову. Боезаряд был своевременно обнаружен и перехвачен средствами противовоздушной обороны. Позже ПВО также сбила два беспилотных аппарата самолетного типа, которые также намеревались атаковать Крым.

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