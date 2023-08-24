Точная официальная информация о гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, о том, находился ли он на борту разбившегося 23 августа самолета, появится примерно через 4-5 дней.

Об этом сообщил изданию «Московский комсомолец» криминалист Михаил Игнатов. Он пояснил, что тела погибших 10 человек сильно обгорели что затрудняет их идентификацию. Поэтому она будет осуществляться посредством анализа ДНК.

«В случае совпадения ДНК свыше 95% личность подтверждают», – пояснил эксперт.

Тест, по словам Игнатова, будет проводиться с привлечением родственников погибших, так как практически точно известно, кто именно находился на борту бизнес-джета.

Напомним, что самолет предположительно с Евгением Пригожиным на борту разбился при падении в Тверской области. Очевидцы катастрофы рассказали о двух взрывах, предшествующих крушению, поэтому отрабатывается версия теракта на борту.