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Обломки ракеты Storm Shadow, которую ВСУ направили на Чонгарский мост, показал на фотографиях военный корреспондент Александр Коц. Он уточнил, что этот боезаряд был сбит, но его осколки рухнули прямо на сооружение.

На снимках запечатлены несколько обломков ракеты. На одном из них имеется маркировка. Из нее следует, что боезаряд произведен на оборонных предприятиях Франции, передает News.ru.

«Одна из сбитых нашей ПВО ракет Storm Shadow. Судя по маркировке, произведена во Франции», – написал военный корреспондент в своем телеграм-канале.

Ранее об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что по сооружению попала одна из ракет, две других были уничтожены средствами ПВО. В результате атаки никто не пострадал.

Также в Сети появилось видео удара по мосту.

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