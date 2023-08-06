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В Сети появилось видео удара по Чонгарскому мосту, нанесенного украинскими ракетами Storm Shadow. Издание RT показало на кадрах клубы густого дыма, поднимающегося над местом атаки.

В настоящий момент известно, что большинство ракет удалось успешно сбить, но одна все же поразила цель. Опорные конструкции не пострадали, несмотря на мощный удар, но вод дорожное полотно получило серьезные повреждения. Сообщается о трех пробоинах. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, уже начались работы по восстановлению сооружения.

Напомним, что Украина использует ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании, в основном для ударов по гражданским объектам и мирным городам. ПВО РФ хоть и отражает большую часть боезарядов, но некоторые из них все же попадают по целям.

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