Согласно инсайдерской информации, конвейер отечественного завода АвтоВАЗ в настоящий момент работает без выходных и перерывов, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Однако разные модели Lada сходят с конвейера с различной интенсивностью.

Темпы сборки самой бюджетной модели предприятия – Lada Granta в разы превосходят показатели сборки более современной и дорогой модели – Lada Vesta. Согласно инсайдерской информации, в течение 12 августа было собрано 552 единицы модели Lada Granta в различных комплектациях за 12 часов работы конвейера. В воскресенье, 13 августа, сборка модели Granta будет продолжена с сохранением высоких темпов производства.

При этом на предприятии также велась сборка автомобилей Lada Niva. Сообщается, что за 8 часов работы конвейера было собрано порядка трехсот товарных автомобилей. Многие сотрудники предприятия работают сразу в несколько смен практически без выходных, уходя домой чтобы немного поспать. В выходные дни рабочие получают двойной оклад.

Однако сборка модели Lada Vesta в последние дни на заводе не велась. Рабочие занимались доукомплектованием, ранее произведенных автомобилей. Вероятнее всего, еще не налажены регулярные поставки всех комплектующих для сборки данной модели, однако официальной информации по данному вопросу пока нет.