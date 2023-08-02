По информации из инсайд-канала «Avtograd news», на предприятии «АвтоВАЗ» продолжается подготовка к восстановлению массового производства автомобилей Lada Largus в кузове универсал и фургон. В настоящее время проходит небольшой объем тестовой сборки, в рамках которой вносятся корректировки в дизайн интерьера и экстерьера машин.

Согласно информации источника, проведены изменения в визуальной и тактильной структуре пластиковой приборной панели. Возможно, также произошла замена поставщика компонентов.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ намерен выпустить 600 автомобилей Lada Largus в сентябре.

Руководитель инсайд-канала «Avtograd news» является жителем Тольятти и работает на предприятии «АвтоВАЗ». Он предоставил множество достоверной информации в сети, включая фотографии новой модели Lada Vesta NG, информацию о недостроенной Lada Granta, сложности с поставкой запчастей и о планах по возобновлению производства Lada Niva.