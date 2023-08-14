Выход России из зерновой сделки отразился на Турции. Она стала терять свой особый статус в украинском конфликте. Вероятно, в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Выход России из зерновой сделки отразился на Турции. Она стала терять свой особый статус в украинском конфликте. Вероятно, в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным попытается уговорить его вновь войти в соглашение о поставках на мировые рынки сельхозпродукции из Украины. Об этом пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на турецкие СМИ.

Ожидается, что встреча российского и турецкого лидеров состоится либо в конце августа, либо в начале сентябре. Впрочем, в Москве такую информацию пока не подтвердили, но тем не менее о возможности переговоров официальные лица упоминали неоднократно. На возобновлении зерновой сделки настаивают также западные страны. Там надеются, что Турции удастся уговорит Россию разблокировать поставки сельхозпродукции через украинские порты на Чёрном море.

Россия вышла из зерновой сделки в середине июля. По словам Владимира Путина, Запад, который был гарантом сделки, не выполнил свои обязательства. В этой связи Москва не посчитала нужным продлевать соглашение.

Вам может понравиться
Украинские командиры действуют в зоне специальной военной операции на свое усмотрение, не прислушиваясь больше к советам кураторов из НАТО, написало киевское издание УНИАН. Журналисты объясняют игнорирование рекомендаций инструкторов Альянса их

УНИАН: Командиры ВСУ игнорируют советы западных кураторов на поле боя

Украинские командиры действуют в зоне специальной военной операции на свое усмотрение, не прислушиваясь больше к советам кураторов из НАТО, написало киевское издание УНИАН. Журналисты объясняют игнорирование рекомендаций инструкторов Альянса их
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в этом сезоне приехал в Севастополь с обновленным спектаклем «Страсти по Бумбарашу», роли в котором теперь исполняют молодые актеры. В беседе с

Машков: «Невозможно остановить русскую культуру – это стихия. Без нее мир погибнет»

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в этом сезоне приехал в Севастополь с обновленным спектаклем «Страсти по Бумбарашу», роли в котором теперь исполняют молодые актеры. В беседе с
Компания Onlyspace, основанная российскими программистами, запустила в бета-режиме игровую платформу, аналогичную популярным западным играм-песочницам типа Minecraft и Roblox, под названием Megamod. За первые четыре месяца функционирования платформы на ней зарегистрировалось

Российские программисты создали аналог игр Minecraft и Roblox под названием Megamod

Компания Onlyspace, основанная российскими программистами, запустила в бета-режиме игровую платформу, аналогичную популярным западным играм-песочницам типа Minecraft и Roblox, под названием Megamod. За первые четыре месяца функционирования платформы на ней зарегистрировалось