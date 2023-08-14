Выход России из зерновой сделки отразился на Турции. Она стала терять свой особый статус в украинском конфликте. Вероятно, в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным попытается уговорить его вновь войти в соглашение о поставках на мировые рынки сельхозпродукции из Украины. Об этом пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на турецкие СМИ.

Ожидается, что встреча российского и турецкого лидеров состоится либо в конце августа, либо в начале сентябре. Впрочем, в Москве такую информацию пока не подтвердили, но тем не менее о возможности переговоров официальные лица упоминали неоднократно. На возобновлении зерновой сделки настаивают также западные страны. Там надеются, что Турции удастся уговорит Россию разблокировать поставки сельхозпродукции через украинские порты на Чёрном море.

Россия вышла из зерновой сделки в середине июля. По словам Владимира Путина, Запад, который был гарантом сделки, не выполнил свои обязательства. В этой связи Москва не посчитала нужным продлевать соглашение.