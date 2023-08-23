Российский комик Илья Макаров, прославившийся благодаря интернет-проекту «Что было дальше?», ответил на критику в адрес выпуска шоу с Гариком Мартиросяном. По его словам, участники подкаста не сильно «жестко» шутили над Мартиросяном по причине глубокого уважения к артисту.

Макаров заявил, что ему непонятна позиция людей, пишущих злобные комментарии под выпуском по типу: «Ну и где ваши смелые приколы? Зассали?». Комик отметил, что к Гарику Мартиросяну испытывают особое уважение, поэтому не было даже желания «выдумывать какую-то агрессию к нему».

Коллега Макарова по «ЧБД» Тамби Масаев, в свою очередь, подчеркнул, что у подкаста проекта нет цели вступить в конфликт с гостями шоу. Он отметил, что юмористы высказывали колкости в адрес приглашенного участника шоу лишь в том случае, если он пытался первым задеть их своими шутками.

Шоу «Что было дальше?» транслируется на интернет-платформе YouTube с апреля 2019 года. В эфире проекта комики комментируют истории приглашенных звезд.