Российский актер театра и кино, комик Денис Косяков сообщил о разводе со своей супругой Еленой после 12 лет официального брака и 21 года отношений. В эфире ток-шоу «О чем (НЕ)
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский актер театра и кино, комик Денис Косяков сообщил о разводе со своей супругой Еленой после 12 лет официального брака и 21 года отношений. В эфире ток-шоу «О чем (НЕ) говорят женщины» артист рассказал, почему его семейный союз разрушился.

«Развод — тяжелая штука… Я думал, что все это будет проще», — рассказал Косяков. По его словам, у супруги появилось множество новых интересов, которые Косяков не разделял. Поэтому между ними возникли разногласия. Актер подчеркнул, что жена изменилась очень сильно, и это повлияло на их взаимоотношения. Он предполагает, что их отношения столкнулись с кризисом, которые бывают семь лет отношений, в четырнадцать. «На третий раз, видимо, мы уже с кризисом не справились», — заключил артист.

Денис Косяков и Елена Косякова официально женаты с 2011 года. В браке у пары родилось двое сыновей – Денис и Дмитрий.

Ранее Косяков развенчал миф о его участии в КВН. По словам артиста, вопреки бытующему всеобщему мнению, он никогда не был участником КВН.

Вам может понравиться
Украина утратила суверенитет и независимость еще в 2014 году и президент Владимир Зеленский уже не способен вернуть их. Экс-премьер страны Николай Азаров пояснил, что именно после переворота власть перешла к

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский не сможет вернуть стране независимость и суверенитет

Украина утратила суверенитет и независимость еще в 2014 году и президент Владимир Зеленский уже не способен вернуть их. Экс-премьер страны Николай Азаров пояснил, что именно после переворота власть перешла к
Информацию о крушении бизнес-джета, на котором, согласно данным Росавиации, летел Евгений Пригожин, быстро подхватили западные СМИ и уже «похоронили» главу «Группы Вагнера». Издание «Царьград» пишет, что бизнесмен однажды уже погибал

Царьград: Пригожин один раз уже погибал в авиакатастрофе

Информацию о крушении бизнес-джета, на котором, согласно данным Росавиации, летел Евгений Пригожин, быстро подхватили западные СМИ и уже «похоронили» главу «Группы Вагнера». Издание «Царьград» пишет, что бизнесмен однажды уже погибал
Авиакатастрофу с бизнес-джетом Евгения Пригожина подстроили украинские спецслужбы. Такую версию высказал депутат Госдумы Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Он напомнил, что ранее Киев покушался

Миронов обвинил украинские спецслужбы в крушении самолета Евгения Пригожина

Авиакатастрофу с бизнес-джетом Евгения Пригожина подстроили украинские спецслужбы. Такую версию высказал депутат Госдумы Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Он напомнил, что ранее Киев покушался