Российский актер театра и кино, комик Денис Косяков сообщил о разводе со своей супругой Еленой после 12 лет официального брака и 21 года отношений. В эфире ток-шоу «О чем (НЕ) говорят женщины» артист рассказал, почему его семейный союз разрушился.

«Развод — тяжелая штука… Я думал, что все это будет проще», — рассказал Косяков. По его словам, у супруги появилось множество новых интересов, которые Косяков не разделял. Поэтому между ними возникли разногласия. Актер подчеркнул, что жена изменилась очень сильно, и это повлияло на их взаимоотношения. Он предполагает, что их отношения столкнулись с кризисом, которые бывают семь лет отношений, в четырнадцать. «На третий раз, видимо, мы уже с кризисом не справились», — заключил артист.

Денис Косяков и Елена Косякова официально женаты с 2011 года. В браке у пары родилось двое сыновей – Денис и Дмитрий.

Ранее Косяков развенчал миф о его участии в КВН. По словам артиста, вопреки бытующему всеобщему мнению, он никогда не был участником КВН.