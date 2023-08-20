Один украинский самолет сразу после вылета на задание подвергается атакам 5-9 российских истребителей. Об этом рассказал глава Воздушных сил Украины Николай Олещук. На вооружении у Киева состоят в основном самолеты
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Один украинский самолет сразу после вылета на задание подвергается атакам 5-9 российских истребителей. Об этом рассказал глава Воздушных сил Украины Николай Олещук.

На вооружении у Киева состоят в основном самолеты МиГ-29 советского образца, которые могут наносить удары ракетами класса «воздух-воздух» на 25-30 километров. Российские же истребители Су-35 бьют на 200 км, что дает ВКС РФ неоспоримые преимущества.

Олещук также жалуется, что российские самолеты мгновенно налетают на украинские МиГи. Как только истребитель взлетает с аэродрома, он моментально оказывается под ударом.

Напомним, Киев мечтает о получении американских истребителей F-16, однако эксперты уверены, что это не изменит ситуацию. В распоряжении ВС РФ имеются современные ЗРК и перехватчики, которые быстро расправятся со всеми натовскими самолетами.

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