Российский военнослужащий Николай Матряницкий сумел остановить танковый прорыв противника на единственной боевой машине. За это он получил звание Героя России.

В ходе одного из боев старшина Матряницкий, который командует экипажем танка отдельной мотострелковой бригады ВСУ, противостоял сразу нескольким боевым машинам пехоты и танкам украинской армии.

Преимущество было на стороне противника, но экипаж все же принял решение вступить в бой и вышел из него победителем. Бойцы уничтожили вражескую технику на своем одном танке и сорвали наступательную операцию с целью прорыва российской обороны.