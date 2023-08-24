Российский военнослужащий Николай Матряницкий сумел остановить танковый прорыв противника на единственной боевой машине. За это он получил звание Героя России. В ходе одного из боев старшина Матряницкий, который командует экипажем
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Российский военнослужащий Николай Матряницкий сумел остановить танковый прорыв противника на единственной боевой машине. За это он получил звание Героя России.

В ходе одного из боев старшина Матряницкий, который командует экипажем танка отдельной мотострелковой бригады ВСУ, противостоял сразу нескольким боевым машинам пехоты и танкам украинской армии.

Преимущество было на стороне противника, но экипаж все же принял решение вступить в бой и вышел из него победителем. Бойцы уничтожили вражескую технику на своем одном танке и сорвали наступательную операцию с целью прорыва российской обороны.

«В ходе одного из сражений Николай со своим экипажем в одиночку уничтожили несколько вражеских танков и БМП. Благодаря умелым действиям командира и его бойцов противник не смог прорвать нашу оборону», – рассказал в своем телеграм-канале учредитель издания «Царьград» Константин Малофеев.

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