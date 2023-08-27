Наемники из стран НАТО крайне редко попадают в плен к российским военным. Все дело в том, что боевики ВСУ забирают тела «серых гусей», а также добивают раненых, рассказал командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, на Украине хорошо понимают, что пленный наемник может стать источником полезной и чрезвычайно важной информации для ВС РФ. Поэтому боевики максимально сосредотачиваются, если речь идет о жизни «солдат удачи», любой ценой стараются не оставлять на поле боя ни тел, ни раненых.

Алаудинов заявил, что его подразделения не нарушают действующих устоев и правил ведения боевых действий. Поэтому если «Ахмату» попадутся иностранные наемники ВСУ, с ними будут обращаться так же, как и с другими пленными. Убивать их никто не станет.