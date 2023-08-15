Вооруженные силы Российской Федерации могут осуществить повторное наступление на Киев и Харьков в рамках действующей специальной военной операции. Вероятность такого развития ситуации оценил директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

По словам эксперта, для нанесения повторного удара в направлении Киева и Харькова российское руководство должно заручиться полной поддержкой со стороны Белоруссии. Кнутов призвал не заявлять о подготовке нового удара со стороны ВС России в сторону Киева, потому что неизвестно, дал ли добро на концентрацию российских сил на своей территории президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Однако, по мнению эксперта, если Владимир Путин в публичной плоскости пообещал обеспечивать защиту белорусской территории так же, как и земли России, то ответ белорусского руководства будет вполне очевидным.

При этом на текущий момент Кнутов выделил Купянское направление, как наиболее благоприятное для российских сил в зоне проведения СВО. Если ВС России смогут взять Купянск в клещи, то можно будет начинать операцию по освобождению Харькова, резюмировал эксперт.