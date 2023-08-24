Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал изданию «Московский комсомолец», по каким причинам мог упасть самолет Embraer с основателем и командиром ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным на борту. Аналитик отметил,
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Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал изданию «Московский комсомолец», по каким причинам мог упасть самолет Embraer с основателем и командиром ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным на борту.

Аналитик отметил, что все слухи о том, что самолет сбила ПВО, перепутавшая его с беспилотником, можно сразу отмести, так как рейс был в расписании. Обычно рассматриваются три основных версии крушения – неисправность воздушной машины, неблагоприятная погода и ошибки пилотов. Однако бизнес-джет успешно поднялся в воздух и уверенно шел по воздушному коридору, что сразу исключает проблему с пилотированием.

В период с 18 до 19 часов в Москве была гроза. По Твери точной информации нет, но исключать версию с плохой погодой и ограниченной видимостью пока нельзя. Неполадки в подавляющем большинстве случаев показывают себя уже при взлете, поэтому из вероятность минимальна.

«Ну, и ещё одна возможная причина крушения — это террористический акт. Я его не исключаю. Учитывая угрозы Буданова, начальника ГУР Украины, их попытки взорвать Крымский мост, убийство Дарьи Дугиной, Максима Фомина, покушение на Прилепина», – заявил эксперт.

Он считает, что украинские спецслужбы вполне могли организовать теракт и осуществить его, но чтобы убедиться в этом, требуется проводить очень тщательную проверку, которой уже занимаются.

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