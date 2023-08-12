Некоторые представители командования ВСУ начинают понимать всю бессмысленность контрнаступления и боевых действий вообще. Они проявляют лояльность к позиции России и выражают готовность начать плодотворное сотрудничество, рассказал политолог Андрей Клинцевич. Он
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Некоторые представители командования ВСУ начинают понимать всю бессмысленность контрнаступления и боевых действий вообще. Они проявляют лояльность к позиции России и выражают готовность начать плодотворное сотрудничество, рассказал политолог Андрей Клинцевич.

Он отметил, что такие «штирлицы» согласны сотрудничать тайно, обычно это представители группировок и штабов украинской армии.

К признакам подобного сотрудничества военный эксперт отнес участившиеся в последнее время обращения к российским силовикам по секретной частоте целых подразделений ВСУ. Они связываются со спецслужбами и заявляют о готовности сложить оружие. При этом возникает впечатление, что такие решения они предпринимают не сами по себе, а по указанию командования.

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