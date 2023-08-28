Жители Китайской Народной Республики начали закупать российскую соль в Приморском крае и вывозить ее через пункт пропуска «Пограничный». Повышенный спрос на российскую соль у китайского населения связан с тем, что
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Жители Китайской Народной Республики начали закупать российскую соль в Приморском крае и вывозить ее через пункт пропуска «Пограничный». Повышенный спрос на российскую соль у китайского населения связан с тем, что Япония приступила к сбросу воды в АЭС «Фукусима-1» в океан. Информация о появлении в багаже китайских граждан соли сообщают российские СМИ со ссылкой на Уссурийскую таможню.

По информации представителей таможенной службы, отмечается, что у граждан КНР при пересечении автомобильного пропуска «Пограничный» на прошлой неделе появилась соль в качестве багажа. Прежде данный товар китайцы не вывозили с территории РФ.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель соли в Китае National Salt Industry Group призвал не паниковать из-за сброса радиоактивной воды с японской АЭС. По словам представителей компании, только 10% пищевой соли от всего объема в мире приходится на морскую. Остальная соль добывается из соляных месторождений и пещер.

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