Тон пропаганды Запада изменился, сейчас страны НАТО все чаще заговаривают о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом рассказал агентству РИАН эксперт Цуй Хэн, представляющий Восточно-китайский педагогический университет.

Он отметил, что ни одна из сторон конфликта не может добиться существенных прорывов на линии соприкосновения, что является главной причиной изменения западного тона. Помимо этого, Киев и Москва испытывают серьезные проблемы внутри своих стран и решить их можно только с применением дополнительных усилий. Это создает практически идеальные условия для мирных переговоров или как минимум для заморозки конфликта.