Тон пропаганды Запада изменился, сейчас страны НАТО все чаще заговаривают о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом рассказал агентству РИАН эксперт Цуй Хэн, представляющий Восточно-китайский педагогический университет.
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Тон пропаганды Запада изменился, сейчас страны НАТО все чаще заговаривают о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом рассказал агентству РИАН эксперт Цуй Хэн, представляющий Восточно-китайский педагогический университет.

Он отметил, что ни одна из сторон конфликта не может добиться существенных прорывов на линии соприкосновения, что является главной причиной изменения западного тона. Помимо этого, Киев и Москва испытывают серьезные проблемы внутри своих стран и решить их можно только с применением дополнительных усилий. Это создает практически идеальные условия для мирных переговоров или как минимум для заморозки конфликта.

«За последние две недели в западных СМИ часто появлялись обсуждающие мир голоса. Также Киев призывали обменять на мир и вступление в НАТО освобожденные Россией территории. Это полностью отличается от тона прошлой пропаганды», – заявил эксперт.

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