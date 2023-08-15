Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации не станут штурмовать оборонительные сооружения в Авдеевке, а просто обойдут город с флангов, чтобы максимальной быстро освободить всю территорию Донецкой Народной Республики. С таким заявлением
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Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации не станут штурмовать оборонительные сооружения в Авдеевке, а просто обойдут город с флангов, чтобы максимальной быстро освободить всю территорию Донецкой Народной Республики. С таким заявлением выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Выступая в эфире единого телемарафона, представитель ВС Украины заявила, что российская армия будет обходить Авдеевку с флангов, чтобы не увязнуть в городских боях. При этом в настоящий момент российская армия ведет активные боевые действия за господство над ключевыми высотами и транспортными путями вокруг населенного пункта, добавила Маляр.

По ее словам, как только подразделения ВС России установят контроль над всеми ключевыми высотами вокруг Авдеевки, тогда они смогут начать широкомасштабное наступление с целью выйти на границу с Днепропетровской областью.

Напомним, что по данным Минобороны России в районе Авдеевки авиаударом были уничтожены склад боеприпасов и два места временной дислокации украинских боевиков и бронетехники 110-й отдельной механизированной бригады ВС Украины.

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