Американская New York Times сообщила, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли не меньше 150 тысяч военнослужащих. «Московский комсомолец» отмечает, что Киев уже не в состоянии скрывать число потерь, так как оно превысило все разумные пределы. И озвученная в западных СМИ вполне может оказаться сильно заниженной.

Почти одновременно с публикацией New York Times вышло интервью польского президента Анджея Дуды.

«Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не погибают», – весьма цинично заявил он.

Впрочем, слова Дуды не содержат в себе ничего нового. С самого начала было понятно, что украинские военные – это дешевый расходный материал, который Запад использует в своих целях. Польский президент просто открыто произнес то, что все хорошо знали, но старались не озвучивать.

Только в ходе контрнаступления, которое длится уже третий месяц, ВСУ потеряли 43 тысячи человек убитыми. Раненых гораздо больше, причем многие получили тяжелые ранения.

Многие эксперты пророчат скорую всеобщую мобилизацию на Украине, так как ВСУ очень быстро теряют живую силу, которую нужно пополнять. По некоторым данным, ежедневно погибает до 800 боевиков.