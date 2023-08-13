Украинское агентство УНИАН заявило, что в провале контрнаступления ВСУ виноват Североатлантический альянс. Именно поэтому руководство страны и командование армией перестало прислушиваться к рекомендациям натовских кураторов.

«Наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. Однако те пытаются оправдываться. Дескать, проблема кроется не натовских доктринах и советниках, а в самих украинских военных», – пишут авторы публикации.

Также они добавляют, что в НАТО кричат о необходимости следовать доктрине Альянса в ходе контрнаступления. Однако этот документ предполагает наличие превосходства в небе и использование большого количества авиации. Но Украина довольствуется лишь старыми советскими самолетами МиГ и Су, которые совсем не соответствуют натовским стандартам.