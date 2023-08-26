Государственное бюро расследований Украины подтвердило авиакатастрофу в Житомирской области, в которой погибло три пилота. Однако ведомство заявляет, что в небе над областным центром столкнулись не МиГ-29, а учебные самолеты L-39.
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Государственное бюро расследований Украины подтвердило авиакатастрофу в Житомирской области, в которой погибло три пилота. Однако ведомство заявляет, что в небе над областным центром столкнулись не МиГ-29, а учебные самолеты L-39.

Портал «Военное обозрение» считает, что такие заявления делаются, чтобы не разглашать информацию о потере двух истребителей. У Киева и так мало самолетов, поэтому уничтожать их в ходе обучения пилотов немного странно.

Однако есть несколько деталей, которые раскрывают ложь чиновников ГБР.

Во-первых, в катастрофе погиб известный своими интервью и постами в социальных сетях летчик «Джус». Он имел огромный опыт участия в воздушных боях и вряд ли бы стал опускаться до полетов на учебном самолете L-39. Во-вторых, на аэродроме в населенном пункте Озерное была только одна учебно-боевая воздушная машина. Поэтому как минимум один МиГ-29 Воздушные силы Украины все же потеряли.

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